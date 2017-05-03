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Finansal İstikrar Komitesi kur riskini değerlendirdi

Finansal İstikrar Komitesi, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkemiz finansal piyasalarına etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Finansal İstikrar Komitesi kur riskini değerlendirdi

03 Mayıs 2017 12:06

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi’nin 31. toplantısının, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında 2 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıda, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkemiz finansal piyasalarına etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Ayrıca, reel sektör firmalarının kur riskinin daha etkin takibi ve yönetilmesine ilişkin çalışmalarda gelinen aşama değerlendirildiği, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin uluslararası standartlara uyumu kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındığı kaydedildi.


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