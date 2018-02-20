Finansal Kurumlar Birliği 2017 yılsonu rakamlarını açıkladı

FKB, İstanbul'da düzenlediği basın toplantında temsil ettiği üç sektörün 2017 yılı konsolide verilerini açıkladı. Buna göre; aktif toplamı yüzde 23 artışla 141 milyar TL'ye, işlem hacmi yüzde 20 artışla 196 milyar TL'ye, faaliyet konusunda alacakları yüzde 24 artışla 128 milyar TL'ye ve öz kaynak büyüklüğü yüzde 20 artışla 19 milyar TL'ye ulaştığı bildirildi. Toplantıya Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, Başkan Vekili Ünal Gökmen, Yönetim Kurulu Üyesi Hulki Kara ve çok sayı basın mensubu katıldı.

''Faktoring sektörünü 2017 yılında büyüme oranlarında en yüksek seviyeye çıktığını görüyoruz''

2017 yılı faktoring sektörünü değerlendiren Mehmet Cantekin, ''2017 yılını FKB altında faaliyet gösteren sektörler başarılı şekilde tamamladı. Faktoring sektörüne baktığımızda büyüme oranlarının en yüksek seviyeye çıktığını görüyoruz. Bu anlamda işlem hacminde yüzde 32'lik bir büyüme olduğunu, yüzde 20'ler seviyesinde bir alacak büyümesi olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde karlılık oranları büyümeyi destekleyecek yüzde 20'ler seviyesinde büyüme oranı yakaladığını görüyoruz. İşleme hacminin dağılımına baktığımızda yaklaşık yüzde 81'i yurtiçi işlemlerden oluşmaktadır. Yüzde 20'ye yakını yurtdışı işlemlerden oluşmaktadır. Bu yurtdışı işlemlerde dünya sıralamasında 1'inci sıraya yükselmiştir'' dedi.

2017 yılı finansal kiralama sektöründeki gelişmeyi açıklayan Cantekin, ''Finansal kiralama sektörün işlem hacminde alacaklarla birlikte yüzde 25'ler seviyesinde bir artış var. Gerek alacaklar gerekse işlem hacmindeki dağılımda da öne çıkan sektörler iş ve inşaat makineleri sektörleri. Gayrimenkul sektörünün payının yüzde 21'lerde olduğunu düşünüyorum. Diğer üretim ve imalat sanayinin de yüzde 21'ler seviyesinde makine-tesisat payı olduğunu görüyoruz'' şeklinde konuştu.

''Finansman şirketleri sektöründe 4,5 milyon müşteriye çıkarmış bulunuyoruz''

2017 yılı finansman şirketleri hakkında bilgi veren Cantekin, ''Finansman şirketlerinin 2'ye ayırabiliriz. Daha önce otomotiv marklarının finansman şirketlerinden oluşan sektöre, özellikle son dönemlerde Turkcell Finansman'ın girmesiyle birlikte oradaki müşteri bazı ciddi oranda arttı. Müşteri bazımızı yüzde 29 arttırmak suretiyle 4,5 milyon müşteriye çıkarmış bulunuyoruz. Yeni giren üyelerle birlikte finansman sektöründe de işlem hacminde alacaklarda yüzde 25 seviyesinde artış olduğunu görüyoruz. Bütün bu büyümelerde ülkemiz açısında bir kazanım olduğunu düşündüğüm konu; her sektörde aktif kalitede ciddi bir iyileşme olduğunu görmek'' diye konuştu.

''KOBİ sektörünün ihtiyaç duyduğu finansal hizmetlerde bankacılık sisteminin ciddi anlamda tamamlayıcısıyız''

“3 sektör, bankalarımızla birlikte müşterilerimizin ihtiyaç duydukları finansal ürün ve hizmetlerine erişmede bir alternatiftir” diyen Cantekin, ''Özellikle ticari müşterilerimizin yüzde 60'a yakın kısmı KOBİ'lerden oluşmaktadır. Ülkemizde gerek istihdamda gerek üretimde gerekse ihracatta KOBİ'lerin payı yüzde 70'in üzerindedir. Toplam finans sisteminden aldıkları pay yüzde 25'in altında. Bizdeki orandaki oran nasıl yüzde 60 seviyesinde ? Esasen ülkemizde özellikle KOBİ sektörünün ihtiyaç duyduğu finansal hizmetlerde bankacılık sisteminin ciddi anlamda tamamlayıcısıyız. Onların ihtiyaç duyduğu finansal hizmetlerini büyük oranda bizden aldıklarını görüyoruz'' ifadelerini kullandı.

Cantekin sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Ülkemizin sağlıklı bir finans sitemine erişebilmeleri açısından bizim temsil ettiğimiz kuruluşların, sermaye piyasası kuruluşlarının ve sigorta kuruluşlarının finansal sektörü içinde payı yüzde 13 seviyesinde. Bu seviye, ülkemizin bir finans merkezi olma iddiasında olması açısında son derece düşük. Bizim vizyonumuz, kamu otoriteleri tarafına paylaşıldığı zaman onlar tarafından da kabul gördüğünü görüyoruz. Bundan mutlu oluyoruz. Bu yüzde 13'lük payı arttırmak için diğer paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve layık olduğu sağlıklı bir finans sektörüne sahip olmak için var gücümüzle çalışacağız''.