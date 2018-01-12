Fındığa TSK dopingi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Başkanı Ufuk Ünal, Milli Savunma Bakanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) fındık ihtiyacının karşılanması amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile protokol imzalanmasının fındık sektörüne ve bölge ekonomisine büyük katkı yapacağını söyledi. Ünal, “Biz Karadeniz olarak, fındığı en çok yetiştiren bir il olarak bu projeyi destekliyoruz. Bu protokol askerlerimize kaliteli dengeli beslenmesi için fındık verilmesi ile üreticinin desteklenmesi ve TMO’nun elindeki fındıktaki eritmesi sebebiyle çok önemlidir” dedi.

TMO’nun halen 140 bin ton fındık alımı yaptığını ve üreticiye 1,4 milyar TL ödemede bulunduğunu hatırlatan Ünal, “TMO, deposundaki bu 140 bin ton fındığı serbest piyasaya sürerse fındık fiyatı yeniden düşer ve üretici mağdur olur. Dolayısıyla sektörü olumsuz etkileyecektir. Ancak TSK’nın fındık ihtiyacının TMO tarafından karşılanacak olması gayet yerinde bir karardır. Bu durum fındık sektörüne ve bölge ekonomisine büyük katkı yapacaktır” diye konuştu.

Metin Akyürek

