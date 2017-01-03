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Fındık 2017 yılına giremedi

Fındık fiyatları 2017 yılına giremedi. 2016 sezonunda toplanan fındıklar sezon boyunca üreticinin istediği fiyatın yakınına dahi ulaşmadı. En fazla 15 lirayı gören fındık fiyatları 10 lira ve 12 lira arasında adeta mekik dokudu.

Fındık 2017 yılına giremedi

03 Ocak 2017 13:14

Fiyatların bir türlü yüzü güldürmediği fındıkta, son yıllarda ‘Külleme hastalığı ve dalkıran ile fındık filiz güvesi’ denilen zararlı kurtçuklar üreticinin korkulu rüyası oldu. Halihazırda külleme hastalığına karşı tam önleyici ve hasta olan bahçeleri tedavi edici bir ilaçlama sistemi geliştirilememesi ise üreticiyi bahçelerden soğutur hale geldi.

2017 yılının ilk günlerinde fiyatların biraz daha üst seviyelere çıkması beklenirken fiyatlar üreticiyi yine şaşırtmadı. 12 lira ve 12,50 lira arasında oynayan fiyatların ne zaman istenilen düzeye geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Ziraat Odalarının üreticinin her zaman yanında olduğunu belirten Espiye Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar ise konuya ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılı içerisinde hareketlenme beklediklerini söyledi.
Ziraat Odaları olarak üreticinin yanında olduklarını belirten Uçar, “Bizler üreticinin her bir alın teri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle rekolte konusunda ve fiyat konusunda 2016 sezonu boyunca hiçbir açıklamada bulunmadık çünkü üreticimizi bir beklenti içine sokmak istemedik. Fiyatlarda ise şu an gördüğümüz manzara karşısında elbette üreticimiz için tedirginiz, çünkü buradan evine aş, öğrencisine harçlık, alacaklısına borç ödeyecek olan üreticidir. İnşallah 2017 sezonu öncesi fiyatlarda bir düzelme meydana gelir hem üretici hem de onlardan beklentisi olan ailelerin yüzleri güler. Son olarak fındıkta fiyat şu an için 12,50 TL bandında devam ediyor. Tüm dünya 2017 yılına girerken ironi olarak baktığımıza fındık fiyatları halen 2016 yılında kalmıştır” dedi. 

Resul Yanbul


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