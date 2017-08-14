Fındık bahçesinde ceset bulundu

Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde fındık toplayan mevsimlik tarım işçileri bahçede bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Bunun üzerine işçiler durumu 112 Acil sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Daha sonra yapılan inceleme de ise cesedi bulunan kişinin 10 gün önce kaybolan Murat Şenel'e (35) ait olduğu belirlendi.

Ceset, savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Metin Akyürek