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'Fındık başımızın tacı” sözü saç modeli oldu

Giresun’da bir kadın kuaför ‘fındık başımızın tacı’ sözünden esinlenerek bir saç modeli tasarladı.

Fındık başımızın tacı” sözü saç modeli oldu
'Fındık başımızın tacı” sözü saç modeli oldu - Foto Galeri

22 Ekim 2016 13:16
'Fındık başımızın tacı” sözü saç modeli oldu - Tıkla İzle

Giresun’un Bulancak ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan ve Halk-Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Sefine Henden Peker, tarafından tasarlanan model tamamen saç ve fındıktan yapılarak yaklaşık 15 günde tığ ile bir araya getirildi. Fındığın da aksesuar olarak kullanıldığı tasarımda ortaya ilginç bir saç modeli çıktı. Katıldığı bir program için farklı bir konsept arayışına girdiğini ve bu arayış içerisinde neden Giresun ve fındık olmasın fikri ile bu modeli tasarladığını söyleyen Sefine Henden Peker, “ ‘Fındık başımızın tacı’ sözüne atıfta bulunarak ürünümüzü ve ilimizi tanıtmak istedim” dedi.

Yüksek topuz fantezi dalında bu modeli tasarladığını belirten Peker, “Farklı olması içinde Giresun, fındık, sepet olsun istedim ve böyle bir konsept oluştu. Tasarımın tamamı saçtan yapıldı. Çotanak fındık, sepet ve yapraklar gerçek, fındık ise sadece aksesuar olarak kullanıldı” ifadelerini kullandı. Fındığın tanıtımı içinde güzel bir çalışma olduğuna dikkat çeken Peker, “Giresun yöremizin geçim kaynağı da fındık olduğu için bir nevi fındığı da tanıtmak amaçlı ve fındığın başımızın tacı olduğunu göstermek amaçlı böyle bir tasarım oluştu” şeklinde konuştu. Tasarladığı saç modelini daha da geliştireceğini ifade eden Peker, isteyen gelin adaylarına da bu modeli uygulayabileceklerini sözlerine ekledi. 

Resul Yanbul

Etiketler: fındık, Sefine Henden Peker


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