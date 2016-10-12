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Fındık bugün en düşük fiyatını gördü

Fındık bu sezon en düşük fiyatını gördü. Bu sezon fındıkta en yüksek fiyat 15 TL’den olurken, bugün itibariyle fiyatın 11 TL’ye düşmesi fındık üreticilerini kaygılandırdı.

Fındık bugün en düşük fiyatını gördü

12 Ekim 2016 17:23

Trabzon Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu, randımanlı fındık fiyatının bugün itibariyle 11 lira olduğunu belirterek, fiyatın bu sezonun en düşük fiyatı olduğunu söyledi.
Fındıkta tekelleşme olduğunu fiyatın da bu nedenle düşük olduğunu belirten Kozoğlu, “Fındık bugün itibariyle 11 TL. Randıman düştükçe fiyatı da düşüyor. Yani hemen hemen 10.50 TL’ye düşüyor. En düşük fiyat bugün oldu. Fiyatlarla oynuyorlar. İlk defa bu sezon bu kadar düştü. Bu kadar hiç düşmemişti. Rekolteye bağlı olarak serbest piyasa koşulları eğer var ise yani serbest piyasa koşulları var da tekelleşme yoksa bugün fiyat 11 TL olmaz daha yüksek olurdu. Demek ki serbest piyasa yok tekelleşme var. Fındığın yüzde 75’ini biz üretiyoruz. Bu sezon fındık bölge olarak 15 TL’ye kadar gitti. Ordu’da 15 TL, Trabzon’da 14 TL’ye kadar gitti. Geçen sene şu kadar bu kadar fındık var dendi. Bunlar hep oyun. Geçen sene emanetçiler tüccarlardan fındıklarını 13-14 TL’den aldı, fiyatı kırdılar yurt dışına ihracatta fiyatı aşağı indirdiler. Buna bir tedbir alınması lazım. Üretici çok mağdur. Vatandaş temkinli olacak, ihtiyacı olmayan satmayacak. Piyasayı da üretici belirleyecek” diye konuştu.
 

Bekir Koca
TRABZON 

Etiketler: fındık


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