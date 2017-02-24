Diğer
Kategoriler

Fındık fiyatı 10,25 TL’den başladığı haftayı 9,75 TL’den kapattı

Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini, ihracatının yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye’de fındık fiyatları serbest piyasada adeta çakıldı.

Fındık fiyatı 10,25 TLden başladığı haftayı 9,75 TLden kapattı

24 Şubat 2017 12:50

Türkiye’nin en çok fındık üretilen ili Ordu’da sezona 10 liradan başlayan fındık aylar sonra başladığı yere döndü. Son dönemde sürekli düşüşe geçen fındık fiyatı Ordu’da haftayı 9,75 TL’den kapattı. Ordu Ticaret Borsasında Perşembe günü 10 TL olan fındık fiyatı Cuma günü 9,75 TL olarak ilan edildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ufuk Ünal, iki sezondur fındık fiyatlarının istenilen periyotta gitmediğini ve bundan üreticinin hatta fındık sektöründe daha önce yüksek fiyatla ürün alıp elinde bekleten manav ve fabrikalarında büyük zarar gördüğünü belirterek, lisanslı depo faaliyetinin hızlı bir şekilde başlatılması gerektiğini söyledi.

Fındık fiyatının 10 liranın altına düşerek 9.75 TL’den haftayı kapattığını belirten Ünal, birçok üreticinin daha iyi fiyatta satmak için geçen sezondan fındık beklettiğine dikkat çekti. Ancak bu yıl da fiyatların istenilen rakamlara ulaşmadığını ifade eden Ünal, “Bu sezon serbest piyasada fındık fiyatları üreticinin beklediği fiyatın çok altında kaldı. Yeni fındık hasadına ise 5 ay gibi bir süre kaldı. Yaklaşık 1,5 yıldır fiyatlar bir türlü üreticinin beklediği fiyatı yakalayamadı. Bu sebeple hükümetin acilen lisanslı depo faaliyetine başlaması ve yeni sezonda üreticinin serbest piyasanın olumsuz şartlarından korunması gerekir. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, en son Ordu ziyaretlerinde lisanslı depo kurulacağını açıklamıştı. Bu çalışmaların acilen başlaması, üreticinin önümüzdeki sezon yine serbest piyasanın tekelci şartları altında ezilmemesi için gereklidir. Hükümetimizin bu konuda duyarlı davranacağını umuyorum” diye konuştu. 

Metin Akyürek

Etiketler: fındık, fındık fiyatları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!