Türkiye’nin en çok fındık üretilen ili Ordu’da sezona 10 liradan başlayan fındık aylar sonra başladığı yere döndü. Son dönemde sürekli düşüşe geçen fındık fiyatı Ordu’da haftayı 9,75 TL’den kapattı. Ordu Ticaret Borsasında Perşembe günü 10 TL olan fındık fiyatı Cuma günü 9,75 TL olarak ilan edildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ufuk Ünal, iki sezondur fındık fiyatlarının istenilen periyotta gitmediğini ve bundan üreticinin hatta fındık sektöründe daha önce yüksek fiyatla ürün alıp elinde bekleten manav ve fabrikalarında büyük zarar gördüğünü belirterek, lisanslı depo faaliyetinin hızlı bir şekilde başlatılması gerektiğini söyledi.

Fındık fiyatının 10 liranın altına düşerek 9.75 TL’den haftayı kapattığını belirten Ünal, birçok üreticinin daha iyi fiyatta satmak için geçen sezondan fındık beklettiğine dikkat çekti. Ancak bu yıl da fiyatların istenilen rakamlara ulaşmadığını ifade eden Ünal, “Bu sezon serbest piyasada fındık fiyatları üreticinin beklediği fiyatın çok altında kaldı. Yeni fındık hasadına ise 5 ay gibi bir süre kaldı. Yaklaşık 1,5 yıldır fiyatlar bir türlü üreticinin beklediği fiyatı yakalayamadı. Bu sebeple hükümetin acilen lisanslı depo faaliyetine başlaması ve yeni sezonda üreticinin serbest piyasanın olumsuz şartlarından korunması gerekir. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, en son Ordu ziyaretlerinde lisanslı depo kurulacağını açıklamıştı. Bu çalışmaların acilen başlaması, üreticinin önümüzdeki sezon yine serbest piyasanın tekelci şartları altında ezilmemesi için gereklidir. Hükümetimizin bu konuda duyarlı davranacağını umuyorum” diye konuştu.

Metin Akyürek