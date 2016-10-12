Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, sezona 14-15 liradan başlayan fındık fiyatının 11 liraya kadar düşmesini kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledi. Fiyatın kademeli olarak 11 liraya kadar düşmesini oldukça manidar bulduklarını belirten Cörüt, ”Aynı filmi geçen yılda görmüştük. Dış kaynaklı bir firma piyasada tekelleşmeye gidiyor. Bu firma geçen yılda 13-14 liraya kadar çıkan fiyatı bir anda 7-8 lira seviyesine düşürmüştü. Aynı oyunu oynamaya devam ediyor, açıkça fiyatlarda manipülasyon yapıyorlar. Devletin ve ilgili kurumların artık bir yaptırım uygulaması gereklidir” dedi.

Fındıkta fiyat dengesinin sağlanması için devletin bu duruma el koyması gerektiğini savunan Cörüt, ”Fındıkta taban fiyat uygulaması getirilmelidir. Çünkü serbest piyasanın alt yapısı yoktur. Lisanslı depoculuk ortamı oluşmamıştır. Alt yapı oluşmadığı için serbest piyasanın aktörleri fiyatla oynayıp üreticilerin hakkıyla alay ediyorlar. Unutulmasın ki o fındıkta üreticinin alınteri ve nasırlı elleri vardır” diye konuştu.

Fındık üreticileri ise fiyata tepki göstererek, piyasaya bu fiyatlarda fındık indirmeyeceklerini belirtti.