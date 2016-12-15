Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındıkta fiyat istikrarsızlığı devam ediyor. Üretimin yüzde 60’ının gerçekleştirildiği Ordu’da sezona 15 TL ile başlayan fındık fiyatları sezon başından bu yana yaşanan düşüşlerle 10 TL’nin altına kadar gerilemişti. Düşen fiyatlar karşısında üretici tedirgin olurken, fındık fiyatlarında küçük çaplı dalgalanmalar yaşandı ve fındık fiyatı 10.75 TL seviyelerine kadar yükseldi.

Ordu’da serbest piyasada haftaya 10.25 TL ile giriş yapan fındık fiyatları bir haftalık sürede aynı fiyatta çakılı kaldı. Günlük fiyat listesinin gösterildiği Ordu Ticaret Borsası tabelasında fındık tüm hafta olduğu gibi bugün de 10.25 TL’den işlem gördü.

Doğan Arzık

