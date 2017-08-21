Diğer
Kategoriler

Fındık fiyatına kızdı, fidanlarını kesti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Birol Okumuş adlı üretici, fındık fiyatlarının düşüklüğünü protesto etmek için fındık fidanlarını kesti.

Fındık fiyatına kızdı, fidanlarını kesti

21 Ağustos 2017 17:20

Alaplı ilçesinde yaşayan Birol Okumuş adlı üretici, serbest piyasada 9 lira olan fındık fiyatlarını protesto etmek amacıyla bahçedeki fındık fidanlarının dallarını testere ile keserek tepki gösterdi. Okumuş, “Giderlerimiz çok fazla. Ben de belki bakanlar sesimizi duyar diye bahçemi kesmeye karar verdim. Serbest piyasada 9 liraya fındık mı olur?” diyerek elindeki baltayla fındık dallarını kesmeye başladı.
“Artık fındık işi bitti” diyen Okumuş, “Alaplı'da TMO olmadığı için herkes gibi fındığı Adapazarı'na getirmek mecburiyetinde kalacak. Fındığın maliyeti zaten yüksek. Bu durumda kesip yakacağız başka şansımız kalmadı” diye konuştu.
Okumuş, kendisine müdahale eden komşularına aldırış etmeden fındık dallarını tek tek kesti. 

Ertuğrul Yüksel
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç