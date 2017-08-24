Fındık fiyatına tepkiler sürüyor

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde, beraberindekilerle basın açıklaması yapan Kozoğlu, Karadenizli fındık üreticilerinin maliyete mahkum edildiğini ileri sürerek, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’nın 17 Ağustos perşembe günü fındık alım fiyatını açıklamasının ardından piyasalardaki gergin bekleyiş yerini endişeye bırakmış fındık fiyatları hızla düşerek 8 lira 50 kuruş seviyesine inmiştir. Görüldüğü üzere fındıkta değişen bir şey olmamıştır. Yıllardır süre gelen fiyat tartışması, bu yıl yine yaşanmaya başlamıştır. Fındığın ülkemize 2010 yılından bu yana kazandırdığı 14,2 milyar dolarlık döviz gelirinin yanı sıra istihdama sağladığı katkının da büyük olduğu unutulmamalıdır. 500 bin üretici Karadeniz bölgesinde fındık tarımı yapmakta, sosyo-ekonomik hayatın devamını sağlamaktadır. Trabzon, 65 bin hektar alan ve yaklaşık 60 bin ton üretim rakamı ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli fındık üretim merkezleri arasındadır. Ülkemiz tartışmasız şekilde dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Dünya fındık alanlarının yüzde 77’si üretimin yüzde 67’si, dünya fındık ihracatının da yüzde 75’i ülkemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm bu gerçeklere rağmen sadece Karadenizli fındık üreticileri maliyetine yaşamaya mahkum edilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın temsilcileri, il il gezerek fındık maliyetini yerinde, Karadeniz Bölgesi'nde hesaplamış, Trabzon için kilogramda 9 lira 90 kuruş, Giresun’da 9 lira 75 kuruş, Ordu’da 8 lira 75 kuruş olarak tespit edilmiştir. Hesaplanan bu maliyet, normal şartlar altında gerçekleşen rekolte ve maliyet unsurlarına göre tespit edilmiştir. Kim ne derse desin, fındıkta serbest piyasa koşulları hakim değildir. 500 bin üreticinin ve satıcının olduğu bir piyasada az sayıda alıcının bulunması serbest piyasa şartlarının oluşmasına izin vermemektedir. Az sayıdaki alıcı fiyatları istedikleri gibi manipüle ederek piyasa baskı kuruyorlar" dedi.

"Memnun edici fiyat bekliyoruz"

Fiyatın fındık üreticisini memnun etmediğini kaydeden Kozoğlu, "TMO, eğer üreticimizi memnun etmek için piyasaya giriyorsa, bu fiyat üreticimizi memnun etmemiştir. Bu fiyattan piyasaya girmemeliydi. Ofis, üreticinin görüşünü almadan, müzakere etmeden fiyat açıklamıştır. Maliyet, randıman düşüklüğü, barem kriter sorunları, nakliye masrafı, stopaj ve Bağkur kesintileri de dikkate alınmalı, üreticimizi memnun edecek bir fiyat verilmelidir" dedi.

Fındık fiyatının en az 13 TL olması gerektiğine işaret eden Kozoğlu, "Tarım Mahsulleri Ofisi (TMO) hesaplanan en düşük kalem maliyeti olan 8 lira 75 kuruş üzerinden değerlendirme yapmış ve fiyatını buna göre belirlemiştir. Fiyat en az 13 liranın üzerinde olmalıydı. Bu sorun çözülmezse Karadeniz için yıkım olacaktır. TMO acilen fındık alım fiyatlarını artırmalıdır" diye konuştu.

Bekir Koca