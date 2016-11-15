Türkiye’nin en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen fındıkta fiyat düşüşleri devam ediyor. Sezona 15 TL ile başlayan ve bu günlerde 9.75 TL’ye düşen fındık fiyatları başta üreticiler olmak üzere her kesimi kara kara düşündürürken, yaşanan fiyat düşüşlerine tepkiler ise artarak devam ediyor. Kış öncesi fındık bahçelerinde bakım yapan üreticiler yaşanan düşüşlerin bir an önce durmasını ve yükselişe geçmesini talep ediyor.

"ÜRETİCİ KALİTELİ ÜRÜN İÇİN ÇALIŞIYOR, FİYATLAR DÜŞÜYOR"

Ordu’da birçok üretici kış öncesi fındık bakımlarını aralıksız sürdürüyor. 20 yıldır fındık üreticisi olan Fatma Çimiç, yaşanan düşüşlerin üreticiyi mağdur ettiğini belirtiyor. Düzenli olarak fındık bakımlarını yaptıklarını ifade eden Çimiç, “20 yıldır fındık üretimi ile uğraşıyoruz. Elimizden geldiğince, bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Fındık fiyatlarının iyice düştüğünü öğreniyoruz. Bu günlerde fiyatların 10 TL’nin altına düştüğü söyleniyor. Durum böyle olunca yaptığımız masrafa da değmiyor, uğraştığımız emeğe de değmiyor, köyümüzü bırakıp mı gidelim, bu fiyatlarla. Biz elimizden geldiğince fındığımız verimli olsun diye bakımlarını yapıyoruz buna karşılık fiyatların en azından 15 TL fiyatlarında olmasını istiyoruz” dedi.

40 yılı aşkın süredir fındık üreticiliği yapan Sefer Arzık ise fındık dışında alternatif hiçbir ürünlerinin olmadığını dile getirdi. Yetkililerden fındık fiyatları için yardım talep eden Arzık, “Biz fındığımıza güzel bir şekilde bakım yapıyoruz, ancak fındığa sahip çıkılmıyor. Fındık bugün 15 TL’den 9.75 TL seviyelerine indi. Biz fındığımızı satmadık ancak fiyatlar düştü. Biz devletten bu duruma duyarlılık göstermesini istiyoruz. Bizim başka bir alternatifimiz yok” diye konuştu.

SANAYİCİLER DE FİYAT DÜŞÜŞLERİNE TEPKİLİ

Fındıkta yaşanan fiyat düşüşleri yalnızca üreticiyi değil esnaf ve sanayicileri de olumsuz etkiledi. Fiyatların düşmesi ile üreticinin fındığını satmadığını ve bu durumun piyasalarda durgunluğa sebep olduğunun altını çizen Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ufuk Ünal, biran önce fiyatların toparlanması gerektiğini vurguladı.

Ordu ve Giresun illerinin fındığa alternatif ürünleri olmadığı için ekonomik anlamda zor günler yaşadığını aktaran Ünal, “Tarımsal ürünler içerisinde ticaret rakamlarının 3 milyar doları geçerek en çok ihracat yaptığımız ürün fındık. Bu anlamda ülkemizin de stratejik bir ürünüdür. Türkiye’de en çok fındığı Ordu ve Giresun illeri üretiyor. Bu iki ilin ekonomisi tamamen fındıkla dönüyor. Diğer illerde fındık üreticileri var ancak alternatif ürünleri var. Dolayısıyla fındık düşüşlerinden Ordu-Giresun illeri kadar etkilenmiyor. Fındık rakamlarının geriye düşmesi otomatikman üreticiyi elindeki fındığı satmamaya yönlendirerek istediği fiyatın oluşmasını bekliyor. Bu durum ise piyasalarda dönmeyi zorlaştırıyor. Fındık sanayicileri, manavları ve üreticiler ekonomik anlamda olumsuzluklar yaşayabiliyor. Biz de bu sebeple fındık fiyatlarının biran önce toparlanmasını ve üreticilerin elindeki fındığı pazara indirip satmasıyla piyasaların hareketlenmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.