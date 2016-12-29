Türkiye’nin önemli fındık üretim alanlarından bir olan Ordu’da serbest piyasada oluşan fındık fiyatları yaklaşık bir aydan bu yana 10.25 TL’ye sabitlenirken üreticiler 2017 yılında bu fiyatların 13-15 TL seviyelerine çıkmasını istiyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan ve 2016 yılında üreticinin beklediği fiyatların oluşmadığını ifade eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “2016 yılında rekoltenin düşük olması, iç ve dış piyasada ihracatı karşılamayacak durumdaydı. Bakanlığımız rekolteyiz 468 bin ton olarak açıklamasına rağmen bu rekolte Temmuz ayında yaşanan dökülme sebebi ile 400 bin ton seviyenin de altına indi. Ama her nedense fiyatlar 15 TL’yi gördükten sonra 10 TL seviyelerinde uzun zamandır bekledi. Üreticiler 2016 yılında bu fiyatları asla beklemiyordu. Ama üreticilerimiz ihtiyacı kadar pazara fındık indirmeye gayret etti ve direnç gösterdi. Hala üreticimizin elinde istediği fiyata satmak için beklettiği fındık var, üretici umudunu kaybetmedi ve bu umudunu 2017 yılına taşıdı” dedi.

“KİMSE ÜRETİCİNİN FINDIĞINI UCUZA KAPATMA PEŞİNDE OLMASIN”

Fındık ihracat sezonu kapandı diyerek üreticinin elindeki fındığın ucuza alınmaması gerektiğini ve üreticinin bu durum karşısında direnç göstermesi gerektiğini ifade eden Soydan, “Dünya piyasasına bakıldığında fındığımızın ihracatının hala normal seviyelerde seyrettiğini görüyoruz. Bu durum serbest piyasa oluşumunun üreticiye vermiş olduğu zarardır. Çünkü üretici serbest piyasadan çok daha iyi fiyatlar, en azından istikrarlı bir fiyat bekliyordu. Ama bu beklentileri bu günlerde oluşan fiyatlar değildi. Bunun için 2017 yılında umudumuz devam ediyor, fındık ihracat sezonu kapanmış değil. Kimse bu şekilde bir algı yaparak üreticinin fındığını ucuza kapatmanın peşinde olmasın. Çünkü fındık ihtiyacı hala aynı seviyede devam ediyor. Fındık bizim milli ürünümüz herkesin buna sahip çıkmasını istiyoruz” diye konuştu.

“2017 YILINDA 13-15 TL SEVİYELERİNDE BİR FİYAT İSTİYORUZ”

2017 yılında üreticilerin istikrarlı bir fiyat beklediğini, oluşacak istikrarlı fiyatlarında gelecek sezondaki fındığın verim ve kalitesine olumlu yansıyabileceğini aktaran TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Fındıkta bir maliyeti var. Rekolte sebebi ile 13 TL gibi bir maliyet tahmin ediliyor. Bu maliyetin karşısında bir fiyatın oluşması bekleniyor. En az 13-15 TL bandından bir fiyatın oluşması kamuoyunu rahatlatacaktır. Biz afaki bir fiyat istemiyoruz. Rekolteye baktığımızda 10 TL gibi bir fiyatta istemiyoruz. Bizim istediğimiz 13-15 TL seviyesinde bir fiyat istikrarının oluşmasıdır. Bu durum gerçekleşirse gelecek sezonlarda kaliteli ve verimli fındığın üretimi artacaktır” şeklinde konuştu.

(Doğan Arzık / İHA)