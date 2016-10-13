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Fındık getirene kömür bedava

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir esnaf, fındık fiyatlarının düşmesinin ardından müşterilerine yönelik “fındık getirene bedava kömür ve elektrikli ev aletleri kampanyası” başlattı.


13 Ekim 2016 16:52

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Mollabey köyünde 20 yıldan beri ticaretle uğraşan Gürol Öztürk, fındık fiyatlarının düşmesi üzerine ekonominin fındığa bağlı olduğunu belirterek, müşterilerine yönelik takas kampanyası başlattığını söyledi. İş yerinde kampanya başlatan Öztürk, kampanya süresi içerisinde 45 kilogram fındık getirene 1 ton kömür verdiğini söyledi. Öztürk ayrıca, fındığın kilosuna göre çeşitli mutfak robotu, elektrikli süpürge takası yaptığını belirtti.
Kampanyayı 15 gün önce başlattığını ve çevre köy halkı tarafından ilgi çektiğini anlatan Öztürk, "Ayrıca yine beyaz eşyada da fındık kampanyası yaptık. Evlenecek gençlerimize yönelik 16 kilogram fındık getirene mutfak robotu ve 14 kilogram fındık getirene elektrikli süpürge kampanyaları çok ilgi görüyor" dedi.
Öztürk, fındık fiyatlarının son zamanlarda düşmesi nedeniyle müşterilere kolaylık olması için böyle bir kampanya yaptığını kaydetti.
 

Ertuğrul Yüksel
 


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