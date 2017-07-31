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Fındık hasat sezonu öncesi hazırlıklar başladı

Yakında dallardan toplanmaya başlanacak olan fındıkta, bölgenin iklim yapısı nedeniyle kurutma işleminde yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırmak için uygulanan makineli kurutma sistemi yaygınlaşıyor.

Fındık hasat sezonu öncesi hazırlıklar başladı

31 Temmuz 2017 10:58

2014 yılında Trabzon'un Arsin ilçesindeki tesislerde kurulan ve 3 yıl hizmet veren fındık kurutma merkezindekilerle birlikte sayıları 50'ye çıkarılan kurutma makineleri, Ferrero Fındık tarafından üreticileri hizmet vermesi için bölgedeki çeşitli illere dağıtılıyor. Her biri aynı anda 2-3 ve 5 ton kurutma kapasitesini sahip makinelerden, 3 tonluk 2 tanesi de Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Ziraat Odası'na verildi. Fatsa'daki Çiftçi Eğitim Merkezi'ne monte edilen kurutma makinelerini teslim alan İlçe Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, bölgenin özellikle iç kesimlerinde fındık toplama işleminin Eylül ayında da devam ettiğini ve genellikle de kurutma döneminde yağışların etkili olduğunu hatırlattı. Kibar "Bu makinelerle üreticimizin fındığını zaman ve kalite kaybına meydan vermeden kurutabilmesine imkan sağlayacağız. Üreticilerimizden sadece maliyetini, yani yakıt bedelini alacağız. Talebin fazla olması halinde de başvuruları sıraya koyacağız. Güneşi az, yağmuru bol iklim yapısına sahip bölgemizde bu makineler üreticimiz için büyük bir kolaylık sağlayacaktır" dedi.

Ferrero Fındık Tarım Direktörü Ersin Arısoy da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kurutma makinelerinin kullanıldığı 3 yıllık süre içindeki araştırmaların ve elde edilen verilerin kaliteye olumlu etki yaptığını ortaya koyduğunu söyledi. Düzce, Sakarya, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’da 50 makineyi kurutma işlemi için üreticilerin kullanımına tahsis ettiklerini belirten Arısoy, makineyle kurutma işleminin daha kısa sürdüğünü ve böylelikle hem zaman kaybının önüne geçildiğini hem de maliyetin azaldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan makinelerde kurutulacak fındıklar toplandıktan sonra 2-3 gün harmanda tutulup, patoza vurulmasının ardından jüt çuvallara konularak kurutma makinelerine getiriliyor. Burada nemleri ölçülüp, miktarları tespit edilen yaş fındıklar makinelere konulup, sürekli kontrol edilerek kurutma işlemine tabi tutuluyorlar. Fındığın nem oranı 6'ya kadar indiğinde kurutma işlemi sonlandırılarak üreticiye teslim ediliyor. 


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