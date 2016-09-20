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Fındık hırsızlarını jandarma yakaladı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Gümeli Beldesinde 3 günde 15 çuval fındık çalan hırsızlar jandarmaya yakalandı.

Fındık hırsızlarını jandarma yakaladı

20 Eylül 2016 15:41

Edinilen bilgilere göre, Gümeli Beldesinde Cemal Kaymaz’a ait evin deposundan 2 gün önce gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 1 ton fındık çalındı.

Hırsızların dadandığını öğrenen Belde sakinleri Beldenin giriş ve çıkışında nöbet tutmaya başladı. Dün gece saatlerinde aynı hırsızlar Cevat Kuzu’ya ait evin deposundan fındık çalmaya çalışırken, komşularını fark etmesi sonucu kamyonetle kaçtı.
Belde sakinleri ile jandarmanın ortak çalışması sonucunda fındık hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. 

Ertuğrul Yüksel
 

Etiketler: jandarma


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