Fındık işçilerini taşıyan minibüs Gümüşhane'de kaza yaptı: 26 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Veysi Durmaz (46) yönetimindeki 72 KD 488 plakalı yolcu minibüsü, Trabzon istikametinde giderken Gümüşhane’nin Torul ilçesi çıkışı Tufaniye Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Rukiye Özcan (29) yönetimindeki 16 DA 636 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan minibüsteki 24 kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobilde 2 bulunan kişi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından yaralılardan 10’u Torul Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada minibüs ve otomobilde bulunan yaralıların isimleri şöyle:

Zehra Taşan (19), Dilan Aydın (17), Evinder Yavuz (12), Zeynep Önal (15), Muhammet Taşan (15), Büşra Taşan (20), Yaşar Taşan (43), Yiğit Hüseyin Taşan (5), Serkan Polat (15), Gülcan Polat (16), Sultan Aslan (15), Pınar Taşan (17), Rukiye Polat (16), Fatma Polat (18), Sevgi Aydın (12), Rojda Taşan (10), Havle Önal (26), Emine Taşan (42), Zehra Ekmen (14), Yusuf Çetin (22), Yakup İpek (17), Ümit Polat (17), Osman Polat (17), Mustafa Öztürk (56).

Kazanın ardından karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, araçların alınması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı tekrar normale döndü.

Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Recep Ergin