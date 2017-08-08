Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Ulubey ilçesinin Yeni Sayaca mevkisi Kazancılı Mahallesi sınırları içerisinde meydana gelen kazada, Adıyamanlı fındık işçilerini bahçeden alarak öğle yemeğine götüren Ziya Kurt yönetimindeki 02 AZ 607 Adıyaman plakalı minibüs frenin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Oldukça eğimli olan bir kaç takla atan minibüste adeta can pazarı yaşandı. Minibüste bulunanlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüs şarampole uçmadan önce sürücü Ziya Kurt’un minibüsten atladığı öğrenildi.

Kazada, Pınar Kılıç, Gülfidan Kılıç, Kadir Kılıç, Emrah Kılıç, Enver Mirdesli, Hasan Mirdesli, Özlem Özcan, Songül Özcan, Fatma Özcan, Halil Karaca, Şeref Polat, Hasan Demirkol, Mehmet Özcan, Kudret Kılıç, Zeliş Mirdesli, Ömer Kılıç ve Esma Kılıç yaralandı. Ömer Kılıç ve Esma Kılıç’ın durumunun kritik olduğu belirtildi.

Metin Akyürek