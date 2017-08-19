Fındık işçilerinin zor yaşamı

Güneydoğu Cizre ilinden Akçakoca’ya her yıl fındık toplamak için gelen 12 kişilik bir aile, sabahın erken saatlerinde tarlaya traktör veya pat pat tabir edilen tarım aracına binerek yola çıkıyorlar. Cizre’den fındık toplamak için gelen aile içerisinde bulunan çocuklarından bazıları üniversite harçlığını çıkarmak için , bazıları ise kazandıkları üniversitenin kayıt parasını biriktirmek için fındık işçiliği yapıyor. Fındık bahçesinde gün boyu çalışan 12 kişilik aile, gün bitiminde kaldıkları çadır veya köy evlerine traktör veya pat pat tabir edilen araçların üzerinde tehlikeli bir yolculukla dönmek zorunda kalıyor.

Her yıl Akçakoca’ya fındık toplamaya geldiklerini belirten aile reisi, "Hayatımızdan memnunuz. 12 kişiyiz, problem yok. Çocuklarım okuyorlar. Traktörle yolculuğa alışkınız. Geçen yıllarda da böyleydi. Zaman zaman traktörlerle yolculuk yapıyoruz" dedi.

Tuncay Türkgülü

