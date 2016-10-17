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Fındık, maliyetini kurtarmanın peşinde

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, üreticinin artık karda değil maliyeti kurtarma peşinde olduğunu söyledi.

Fındık, maliyetini kurtarmanın peşinde

17 Ekim 2016 15:17

GZO Başkanı Karan, büyük firmaların Avrupalı alıcılara 'fiyatı yükseltmeyin, düşürün' önerisinde bulunduğunu iddia etti.

Fındığın ve üreticinin hakkını savunmalarından kim rahatsız olursa olsun savunmaya devam edeceklerini belirten Karan, "Eylül ayı ihracat rakamlarına bakıldığında ihracatçı ve tekelci firmaların fındıkta oyunları devam ediyor. Yapmış oldukları kontraları bir ay öteleyen ve Avrupalı alıcılara 'siz bir ay yeni kontrat yapmayın ve yüksek fiyat teklif etmeyin, fiyatları düşürelim ondan sonra yeni alım yaparsınız' şeklinde söylemde bulundukları yönünde duyumlar almaktayız. Bu da açıkça piyasada bir baskı unsuru oluşturulduğunu doğruluyor. Yeni sezona 12 bandından başlayan ve 15 liranın üzerine kadar çıkan fındık fiyatı ne oldu son 15-20 gün içerisinde 2.5, 3 lira birden geri geldi" dedi.

Üreticinin artık maliyetini kurtarmaya çalıştığını belirten Karan, “Bilindiği gibi bu yıl rekolte çok düşük. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan tahmini rekolte 468 bin ton. Fındık üretimi yapılan illere bakıldığında dekar başına elde edilen ürün 50 kilogramı geçmedi. Giresun’da ve bölgemizde bu rakam 25 kilograma kadar düşmekte. Tarım yetkililerinin yapmış olduğu hesabına göre, ortalama 50 kilogram ürün elde edilen bir dekar alanda bir kilogram fındığın maliyeti yaklaşık 15 lira, 35 kilogram ürün elde edilen bir dekar alanda bir kilogram fındığın maliyeti yaklaşık 17 lira, 30 kilogram ürün elde edilen bir dekar alanda bir kilogram fındığın maliyeti yaklaşık 20 lira, 25 kilogram ürün elde edilen bir dekar alanda bir kilogram fındığın maliyeti ise yaklaşık 24 liradır. Bu maliyet rakamlarına karşılık şu anda serbest piyasada ise fındık fiyatı en yüksek 13 lira civarında işlem görmekte. Yani şu anda fındık fiyatı maliyetin altındadır. Üreticimiz kardan vazgeçti artık maliyetini kurtarmanın peşindedir” ifadelerini kullandı. 

Resul Yanbul

Etiketler: fındık, Giresun


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