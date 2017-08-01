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Fındık payı yüzünden amcasını vurdu

Düzce'nin Beyköy beldesinde amcası ile fındık payı yüzünden tartışan şahıs silahla ateş etti. Yaralanan amca hastaneye kaldırılırken, zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Fındık payı yüzünden amcasını vurdu

01 Ağustos 2017 15:30

Olay, dün akşam saatlerinde Beyköy Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.A. (25) ile amcası B.A. (55) arasında fındık paylaşımı nedeniyle daha önce tartışma yaşandı. Z.A. amcasını fındık bahçesinde hayvan otlatırken gördü. Fındık payı tartışması fındık bahçesinde de devam etti. Tartışmanın büyümesi sonrasında yeğen Z.A. belinde ki silahı çıkararak amcası B.A.’ya iki el ateş etti. Çevredekilerin silah sesi üzerine olay yerine gelmesi ile birlikte amca B.A.’yı kanlar içerisinde yerde gördüler. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne nakil edilen B.A. tedavi altına alınırken, yeğen Z.A. ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonrasında yakalanan Z.A., göz altına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen yeğen Z.A. jandarma da yapılan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Basın mensuplarının 'pişman mısınız?' sorusuna gülümseyen Z.A. tutuklama talebiyle ile mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Tuncay Türkgülü


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