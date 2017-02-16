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'Fındık piyasası uçuruma doğru gidiyor'

Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden olan fındıkta tartışmalar bitmiyor.

Fındık piyasası uçuruma doğru gidiyor

16 Şubat 2017 13:30

Fındığın yalnız bırakıldığını savunan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Fındık Konseyi, Fındık Tanıtım Grubu ve Ticaret Borsalarının işlevini kaybettiğini söyleyerek, bu kurumların birkaç ihracatçının eline geçtiğini iddia etti.

Fındıkta arz talep dengesinin tamamen iflas ettiğini savunan Karan, “Rekolte yüksek olunca arz talep dengesini devreye sokanlar, rekolte düşük olunca ağızlarına almıyor” dedi.

Karan, zaman zaman Amerikan bademinin fındığa alternatif olarak gösterildiğini de hatırlatarak, “Badem ithalatı vergiler dahil 10.50 dolar, iç fındığın ihracatı ise vergiler dahil 7 dolar. Nasıl oluyor da, ekonomik olarak badem fındığa alternatif oluyor. Hesap ortada bademle fındığın arasında 3.5 dolar fark var. Hem nuga ve çikolatada fındık olmazsa olmaz diyeceksin, hem de fındıktan daha pahalı olan bir ürünü alternatif göstereceksin. Bu tek kelimeyle üreticinin alın terini daha ucuza kapatmaktır” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: fındık, fındık fiyatları, ihracat


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