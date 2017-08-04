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Fındık satışları Sahil Yoluna indi

Geçen sezon fındık fiyatlarından beklediğini elde edemeyen fındık üreticileri Karadeniz Sahil Yolu üzerinde satmaya başladıkları 2017 mahsul ürünlerinin fiyatını kendileri belirledi.

Fındık satışları Sahil Yoluna indi

04 Ağustos 2017 09:33

Giresun Ziraat Odası tarafından yağışlı hava şartları nedeniyle fındık hasadının gecikeceği belirtilmesine rağmen bazı üreticiler topladıkları yaş fındığı satışa sunmaya başladı. Serbest piyasada kuru fındık 9 TL’den satılırken, 2017 yılı yaş fındık ise 15 TL’den satışa sunuldu.

Geçen yıla oranla rekoltenin daha iyi olduğunu belirten fındık üreticisi Tevfik Serdaroğlu, her yıl olduğu gibi hem tanıtım hem de ticaret amaçlı yol kenarında tezgah açtığını söyledi. Serdaroğlu “Fındık fiyatlarını belirlemede ne kadar etkimiz olur bilemeyiz ama otoban kenarındaki bu satışlarımızla Giresun ekonomisine katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Hem de ilk fiyatları biz açıklamış oluyoruz. Bu yılın ilk mahsul yeşil fındığı 8 TL’den, soyulmuş yaş fındığı ise ortalama 15 TL’den satabiliyoruz. Bir çok fındık üreticisi tüccara fındık vermektense kendi fındığını kendisi satmak istiyor. Bugün yol kenarında yaş fındığı 15 TL’den satarken, tüccarlarda ise kuru fındığa 9 -10 TL’den ancak alıcı bulabiliyoruz. Geçen yıl zaten üretici beklediği fındık fiyatını elde edememiştir. Bizde kendi piyasamızı oluşturuyoruz” dedi.

Ahmet Bilge 


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