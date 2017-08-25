Fındık üreticilerinden ilginç protesto

Yeni sezon fındık fiyatının Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) 10 lira, serbest piyasa da 8,5 lira olarak açıklanmasının ardından üreticiler protesto gösterileri ile tepki veriyor. Birçok üretici fındık bahçesini keserek protesto düşük fiyatları protesto ederken Ordu’nun Çamaş ilçesi Kocaman Mahallesi’nde üreticiler bir çuval fındığı mezara koyarak düşük fiyata tepki gösterdiler.

Üreticiler, “Bir kilo fındığın maliyetinin 8,75 lira olduğu yerde TMO 10 liradan, serbest piyasa ise 8,5 liradan fındık alacağını açıkladı. Bu fiyatlar fındığın ölüm ilanıdır” diyerek tepkilerin dile getirdiler.

Metin Akyürek