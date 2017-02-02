Diğer
Kategoriler

Fındık üreticilerine sigorta uyarısı

Giresun Sigorta Acenteleri Derneği (GİSAD) Başkanı Hanife Karamustafaoğlu, fındık üreticilerini tarım sigortalarını yapmaları için uyardı.

Fındık üreticilerine sigorta uyarısı

02 Şubat 2017 12:03

Devlet destekli tarım sigortalarından fındık ürünü için sigortalama sürecinin başladığını hatırlatan GİSAD Başkanı Hanife Karamustafaoğlu, hızlı hava geçişlerinin fındık için risk oluşturduğuna dikkat çekerek, son poliçe kesim tarihinin 3 Mart 2017 olduğunu söyledi. GİSAD Başkanı Karamustafaoğlu, “Hava sıcaklıklarındaki değişimler fındık tomurcuklarının erken açmasına sebep olmaktadır. Erken açan tomurcuklar ise olası bir donda yanmaktadır. Yanan tomurcuklar sonucu verim düşmekte ürün azalmaktadır. Isının hızla düşmesi sonucu yaşanacak olası bir yanıktan etkilenmemek için poliçe son güne bırakılmadan hemen şimdi yaptırılmalıdır” dedi.
Tarım sigortası kapsamının genişlediğini ifade eden Karamustafaoğlu, “Tarım sigortalarında fındığı da kapsayan bu yıl yeni bir ürün çıkarılmıştır. Adı ağaç sigortasıdır. Daha önceki yıllarda fındık ocaklarının herhangi bir doğal afetle köklerinden sökülmesi ve bahçenin yok olmasında üreticiler sadece dalda fındık varsa daldaki fındığın parasını alabiliyorlardı. Yeni çıkan ağaç sigortası ile köklerinden sökülen ocakların üç yıl vereceği fındık sigortalanıyor. Üretici doğal afet sonucu sökülen ocaklarının üç yıl vereceği fındığının parasını sigortadan alabiliyor. Bölgemizin heyelan bölgesi olduğunu düşündüğümüzde bu poliçenin çok önemli olduğunu ve üreticilerimizin mutlaka yaptırması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Üreticilerin ürünlerini profesyonel sigorta acentelerinin herhangi birinden yaptırabileceklerini de söyleyen Karamustafaoğlu, “Üreticilerimizin tarım ve diğer sigorta poliçelerini ülkemizde ve ilimizde faaliyet gösteren, profesyonel sigorta acentelerinden almaları son derece önemlidir. Acente arkadaşlarımız poliçe kesim aşamasından, poliçenin bitim sürecine kadar bilgi birikimleri, donanımları ve tecrübeleri ile üreticilerimize danışmanlık yaparak doğru poliçe almalarını, hasar sürecini doğru yönetmelerini sağlamak için 7/24 görevleri başındadır” ifadelerini kullandı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!