Fındık üreticisi açıklanan fındık fiyatına tepkili

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2017 fındık ürünü için Giresun kalite fındık 10,5 lira, Levant kalite fındık içinse 10 lira fiyat açıklamasının ardından üretici fiyatları maliyetten az olduğunu söyleyerek fiyatların revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklanan fiyatların ardından açıklamada bulunan Ziraat Odası Giresun İl Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, açıklanan fiyatın beklenen çok altında olduğunu kaydetti.

10,5 liranın fındığın maliyetini karşılamadığını belirten Erim Yaman, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın bugün açıklamış olduğu rakam Giresun kalite fındık için bizim beklediğimiz bir rakam değil. 10,5 gibi rakamlar bizim üreticimizin masrafını karşılamıyor” dedi.

Masrafını dahi karşılamayan fiyatlara üreticinin tepkili olduğunu dile getiren Yaman, “Bugün açıklanan rakamdan sonra üreticilerimizde telefon yağmurları gelmeye başladı. Arayan üreticilerimiz bize, ‘biz araziye girmeyeceğiz, fındık toplamayacağız’ diye sitem ettiler. Bizim arazide yaptığımız çalışmalarda fındığın zaten olmadığı, küllenmenin zarar verdiği beklenen fındığında olmadığını ve bunlarla beraber 10,5 gibi komik bir rakamında açıklanması üreticilerimiz boynunu büktü. Bu konuda biz Tarım Bakanımızdan, hükümetimizden fındık rakamlarının revize edilerek 12 veya daha yüksek rakamları açıklamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fındığını harmana çıkartan üretici Yusuf Tosun ise fındığını satmayacağını çerezlik olarak kullanacağını belirtti.

Bekledikleri fiyatın 15 lira olduğunu vurgulayan Tosun, “TMO’nun şu anda vermiş olduğu 10,5 gibi rakamı bizim masrafımızı karşılamıyor. Bizim beklediğimiz en azından fiyat 15 lira olmasıydı. 10,5 lira gübre parası, ilaç parası ve işçi parasını karşılamayacak. Fiyatlar düşük olduğundan dolayı köyümüzde yaşayan diğer arkadaşlar bahçeye girmeyeceğini söylüyor. Benimde zaten 300 kilo fındığım oluyor onu da artık çerezlik olarak kullanacağım” şeklinde konuştu.

Resul Yanbul