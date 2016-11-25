Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik olarak Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Fındık Tanıtım Grubu ile birlikte gerçekleştirilen proje kapsamında Düzce’de uygulamalı eğitimler 12-19 Kasım 2016 tarihleri arasında tamamlandığını bildirdi.

Kabaoğlu, uygulamalar sırasında üreticilere fındıkta budama işleminin nasıl yapılması gerektiği, budamada yapılan hatalar, dikim sistemleri, gençleştirme budamaları, toprak numunesi alımı ve gübreleme teknikleri arazi üzerinde uygulamalı olarak gösterildiğini aktardı.

Merkez İlçe ile birlikte diğer 7 ilçede yapılmış olup her ilçeden 20 üretici olmak üzere toplam 160 üretici katılmış ve üreticilere sertifika ile birlikte Fındık Tanıtım Grubu tarafından finanse edilen budama makası, budama testeresi, fındık yetiştiriciliği kitabı ve yedi değişik konuda hazırlanmış lifletler dağıtıldığı söyledi.

Çiftçilere uygulamalı eğitimleri Ziraat Mühendisi Burhan Şahin, Fındık Tanıtım Grubundan Proje Teknik Koordinatörü Şenel Öztürk, Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Müdür Yardımcısı Ekrem Oğurlu ve Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünde görevli Gürbüz Kurucu tarafından verildi.

