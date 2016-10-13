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Fındıkta budama dönemi başladı

Fındıkta verim ve kaliteyi önemli oranda arttıran budama işlemine bahçelerde başlanması istendi.

Fındıkta budama dönemi başladı

13 Ekim 2016 12:23

Merkezi Giresun’da bulunan Fındık Araştırma Enstitüsü uzmanları budama işleminin bilinçli yapılması gerektiğini belirterek, Şubat ayı sonuna kadar sürdürülebilecek çalışmalarda mutlaka işin uzmanlarının kullanılmasını istediler. Yetkililer, son yıllarda açılan kurslarda sertifikalı budamacıların yetiştirildiğine dikkat çekerek, üreticilerin bunlardan yararlanabileceklerini bildirdiler.

Trabzon’da 2013’den beri uygulanan Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında ilçelerde, Tarım İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan kurslardan toplam 286 sertifikalı budamacının yetiştirildiğini belirten Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, “Her ilçede 20 ila 30 arasında sertifikalı budamacı yetiştirildi. Üreticilerimiz bilinçli yapıldığında asgari yüzde 30 verim artışı sağlayan, bunun yanında ürünün kaliteli olmasına da katkı yapan budamayı doğru bir şekilde yaptırmayı ihmal etmesinler” dedi.

SöZ konusu budamacılardan yararlanmak isteyen üreticilerin, bunlarla ilgili bilgileri Trabzon Tarım İl Müdürlüğü ile Trabzon Ticaret Borsası’ndan alabilecekleri belirtildi.
Öte yandan, Ordu Tarım İl Müdürlüğü tarafından, Fındık Tanıtım Grubu ile birlikte ortaklaşa düzenlenen “Budama Elemanı Benim Projesi” kapsamında, Düzce, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’daki ilçelerde yeni kurslar açılıyor. Bu kursları başarı ile bitirenlere de sertifika veriliyor. 

Etiketler: budama dönemi, fındık


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