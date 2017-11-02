Fındıkta fiyat gelişmesi yok: 9.50 TL

Fındık fiyatlarının serbest piyasada ilk günkü seyrini koruduğunu kaydeden Karan, “Fındık fiyatları halen tek hanede, 9-9.50 lira civarında işlem görüyor. TMO bugüne kadar yaklaşık 110 bin ton fındık aldı. Son iki aylık ihracat rakamı ise 66 bin ton iç fındık. Buda 132 bin ton kabuklu fındık eder. 80 bin tonda iç piyasada işlem görse eder 330 bin ton fındık. Yaklaşık 100 bin tonda tüccar ve sanayicinin elinde fındık bulunsa eder 430 bin ton. Bakanlığın rekolte tahminine göre yüzde 60’ı bize göre ise yüzde 70’i, çünkü bize göre 2017 rekoltesi 600 bin tonu geçmez. 2 ayda alınıp-satılmış durumda. Yılbaşına kadar TMO bir 50 bin ton daha alırsa geriye kalır 100-150 bin ton kabuklu fındık. Geriye kalan kalan fındık ihracatçının 2 aylık ihtiyacını bile karşılamaz. Ama gelin görün ki, TMO’nun aldığı fındık miktarı ve ihracat rakamları ne fiyata nede üreticiye yansıyor. Fındık fiyatı yerinde sayıyor. Kaybeden yine üretici oluyor. Fındıkta amaç ve gaye üretici kazanmasın, satan ve ihraç eden mi kazansın? Bu kadar üretici düşmanlığı, bu kadar hak gaspı olmaz. Dolar 3.40 lira iken 9 liradan aldıkları fındığı şimdi 3.80 dolar kurundan satıyorlar. Birde üreticinin elinde ürün kalmadıktan sonra fındık fiyatı şu olmuş, bu olmuş bize ne” ifadelerini kullandı.