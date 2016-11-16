GZO Başkanı Karan yaptığı açıklamada, fındıkta karına kar katan tekelcilerin liderliğini ilan ederken, üreticinin kendi kaderine terk edildiğini ifade etti. Rekabet Kurulu'nun görevini tam yapmadığını iddia eden Karan, “Fındık yetiştirerek, ülke ekonomisine katkı sağlanmak için varını yoğunu, zamanını veren tüm üreticilerimiz ve sektör, fındıkta tekelleşmeyi ve dikey bütünleşmeyi kabul ederken acaba rekabet kurulu görevini tam olarak yerine getirerek, sorumlu davranıyor mu? Fındıkta yabancı bir firmaya kapitülasyon verilmiş gibi hareket etmesi sağlanmıştır. Bu yabancı firma krallığını ilan ederken sektörde tek söz sahibi olma yolunda mesafe almış ve üretici artık üretim yapmaktan bezdirilmiştir” dedi.

“Üretici maliyetini kurtarmayan ürünle uğraşmak istemiyor” diyen Karan, “Bütün sektör küllenme hastalığı ile mücadele yapılmasını isterken, üreticiler ‘küllenme hastalığıyla biz neden mücadele edelim, maliyetini kurtarmayan bir ürün için niye uğraşalım’ der duruma gelmiştir. Tekelci firmalar kişisel karları için suyun kaynağını kurutmak istiyorlar. Birde çok üretim olsun, daha fazla ihracat yapalım diyenlere seslenecek olursak, bu kadar bir az rekoltenin olduğu bir dönemde fındık satmazken çok olduğunda nasıl satacaksınız? Fındığın kabuklu fiyatı 3 dolar seviyesinde iken talep yok, biraz daha düşürelim karımıza katalım derseniz sektör artık bitme noktasına gelmiştir” şeklinde konuştu.

Acilen FİSKOBİRLİK’e destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Karan, şu ifadeleri kullandı:

“Serbest piyasanın çöktüğü şu ortamda FİSKOBİRLİK’in çıkıp 5 ton, 50 ton şu kadar fındık alımı yapacağım diyecek olması anında piyasanın toparlanarak fiyatların yükselmesini sağlayacaktır. Ancak FİSKOBİRLİK’in bunu diye bilmesi için formülü ne olursa ekonomik olarak desteklenmesi gerekmektedir. Bu düşük faizli banka kredisi veya devlet garantörlüğünde başka bir destek olabilir. Ama bilinen şudur ki, fındıkta yaşanan kapitülasyona karşı FİSKOBİRLİK acilen desteklenmeli, üreticinin hakkı korunmalıdır.”

Resul Yanbul