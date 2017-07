Fındıkta yaprak tahlili uyarısı

Fındık yetiştiriciliğinde verimde artış sağlayan kültürel uygulamaların en önemlilerinden birisinin gübreleme olduğu belirtilen açıklamada, gübrelemenin toprakta eksik olan besin maddelerinin bitkiye uygun zamanda, uygun miktarda ve uygun yöntemlerle verilmesi olduğuna dikkat çekildi.

Hangi besin maddesinin ne miktarda eksik olduğunu belirlemek için ise toprak ve yaprak tahlili yaptırmak gerektiği kaydedilen açıklamada, “Toprak ve yaprak tahlilleri birbirini tamamlayan unsurlar olduklarından her ikisi birlikte yaptırılırsa çok daha sağlıklı sonuç elde edilecektir” denildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Toprakta yeterli düzeyde besin maddesi olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı bitki tarafından alınamayabilmektedir. Bu nedenle toprak tahlili ile topraktaki, yaprak tahlili ile de bitkideki besin maddesi düzeyi tespit edilerek daha sağlıklı bir gübre önerisinde bulunulabilecektir. Toprak ve yaprak tahlili yaptırılmadan rastgele yapılan gübrelemenin birçok sakıncası vardır. Bunlar; Fazla atılan gübreden dolayı paramız boşa gider, çevre kirliliğine sebep oluruz, toprağımızın kimyasal yapısını bozarız, fazla atılan gübre diğer besin maddelerinin alımına engel olacağından ürün azalışına neden olabiliriz. Eksik yapılan gübreleme ise üründe azalışlara neden olacaktır. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak ve bol ürün için ilk yapılması gereken işlem toprak ve yaprak tahlilleridir. Yaprak tahlili fındık hasadından 10-15 gün önceki dönemde alınabilmektedir. Bütünlüğün sağlanabilmesi açısından bu dönemde toprak tahliliyle birlikte alınması daha uygun olacaktır.”

Açıklamada, yaprak tahlilinin alınmasında dikkat edilecek hususlar şöyle açıklandı:

“Bahçedeki farklı fındık çeşitlerinin her biri için ayrı örnek alınmalı ve birbiriyle karıştırılmamalıdır. Bahçe toprak özellikleri yönünden farklılık gösteriyorsa her farklı yerden ayrı ayrı örnek alınmalıdır. Yapraklarda sarılık, kuruma, kıvrılma, hastalık belirtileri varsa bu ocaklardan ayrı örnek alınmalıdır. Böcek zararı olan, yırtık, bozuk şekilli yapraklardan örnek alınmamalıdır. 20 dekara kadar olan fındık bahçelerinden bir, bundan büyük bahçelerde her 20 dekardan bir örnek olacak şekilde bölünerek örnek alınmalıdır. Bahçenin durumuna göre diagonal, zikzak, veya U, S ve Z şeklinde yürünerek, bahçeyi temsil eden 25 ocağın dört ayrı yönünden olmak üzere 80-120 adet yaprak alınmalıdır. Belirlenen ocaklardan bir insan boyu yükseklikteki meyveli dalların o yılki orta kuvvetteki sürgünlerinden, güneş gören, hastalıksız ve sürgün uçlarından itibaren saplarıyla birlikte 3. ve 4. yapraklarından alınmalıdır. Alman örnekler delikli naylon torbalara konularak, hazırlanan iki etikete isim, adres, tarih, mevki, alan, çeşit vb. bilgiler yazılarak biri torbanın içine konulmalı diğeri ağzına bağlanmalıdır. Alınan yaprak örnekleri aynı gün laboratuvara götürülmelidir. Aynı gün götürmek mümkün değilse buzdolabında muhafaza edilerek 1-2 gün içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.”

Metin Akyürek