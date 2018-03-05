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Fındıkta yapraklar açtı, riskli dönemler başladı

Filiz ve yaprakların erken açması fındıkta uyanmalara neden olurken, üreticilerin her hangi bir doğal afetten dolayı maddi zarar uğramaması için fındık bahçelerini sigortalatmaları istendi. Tarım sigortası içinse son gün 10 Mart olarak açıklandı.

Fındıkta yapraklar açtı, riskli dönemler başladı

05 Mart 2018 14:52

İklimsel değişikliğin fındık bahçelerinin dengesini bozduğunu belirten Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, üreticilerin 10 Mart’tan önce poliçelerini tanzim etmeleri uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının 0 ile 23 derece arasında gidip geldiğini ifade eden Karan, “Bu yıl mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklığı devam ediyor. Bir bakıyorsunuz 0 dereceler kadar inmiş bir bakıyorsunuz 23 derecelere kadar çıkıyor. Yapraklarda şu anda açıt artık riskli dönemler başladı. Bundan sora ki yağacak olan bir kar da akabinde olacak ayazda ciddi manada sıkıntılar olacağını düşünüyorum” dedi. 

Üreticilerin değişik yöntemler ile don afetine karşı önlemler aldığını kaydeden Karan, bunların her zaman başarılı olmadığını ifade etti. Sigortanın en azından maddi kaybı önleyeceğini vurgulayan Karan “Tabi üreticiler değişik yöntemlerle önlem alıyor ama bu önlemlerin dışında biz Tarım Sigortaları havuzundan sigorta poliçelerini tanzim ettirmelerini gerektiğini düşünüyoruz. Bu en azından maddi kaybın önüne geçmiş olur çünkü geçmiş yıllarda acı tecrübeler yaşadık bunun yolu da sigorta yaptırmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.  

 

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