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Fındıkta zirai don uyarısı

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, kar yağışlarının Doğu Karadeniz Bölgesi sahil ve orta kesiminde fındığı olumlu etkilediğini ancak yüksek ilçelerde don oluşumu meydana gelebileceğini söyledi.

Fındıkta zirai don uyarısı

27 Ocak 2017 12:15

Selami Akarsu yaptığı açıklamada, Kasım ayında yapılan gübrelemenin ardından Aralık ayında beklenen kar ve yağmur yağışların Ocak ayında geldiğini, bu durumun kış kuraklığını ortadan kaldırdığını belirtti. Yağmur ve kar yağışının Doğu Karadeniz Bölgesi sahil ve orta kesiminde fındığı olumlu etkilediğini belirten Akarsu, “Fındık eksi 4 derece ve altında olumsuz etkilenir. Kar yağışı yüksek ilçelerde fındığı etkiledi. Bu durumda don oluşumu gözlenebilir. Eğer bu devam ederse yüksek kesimlerde zirai don olayı meydana gelebilir” dedi.

"Bitkilerin ihtiyacı var"
Bu arada Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy da bahçelerde geçen yılın sonbaharda gerçekleştirilen gübreleme işleminin usulüne uygun yapılması halinde fındığın soğuğa karşı dayanaklılık göstereceğini belirtti. Şensoy, “Eğer analiz neticesinde dengeli gübreleme yapılmışsa bitkinin karanfilin ve polenlerin soğuğa karşı dayanıklıkları ve dirençleri daha yüksek olur. Ama dönem itibariyle bitkilerin zaten üşümeleri gerekiyor, çünkü soğuklanma ihtiyaçları vardır. Ama yüksek eksi derecelerde uzun zaman soğuğa maruz kalırlarsa karanfiller ve polenler zarar göreceklerdir” açıklamasında bulundu. 

Metin Akyürek


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