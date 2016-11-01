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Fındıktan çıkan yazı şaşırttı

Sinop'ta bir şahıs, fındıktaki işaretlerin Arapça harflerle 'Allah' lafzını andırdığını söyledi.

Fındıktan çıkan yazı şaşırttı

01 Kasım 2016 11:34
Fındıktan çıkan yazı şaşırttı - Tıkla İzle

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve işçi sendikalarında yöneticilik yapmasının ardından emekli olarak memleketi Sinop'a yerleşen Gürsel Karataş, evinde fındık yediği sırada fındık kabuğunda Arapça harflerle yazılı 'Allah' lafzını gördüğünü söyledi. Yazıdan oldukça etkilendiğini belirten Karataş, "Evde fındık yerken, elimle fındığın kabuğunu kırdım. Bir anda karşımda Allah lafzını görünce donup kaldım. Çok muntazam bir hat yazısıyla yazılmış Allah yazısını gördüm. Kabuklarında da Allah lafzının aksi karşısına çıkmış. Bunları yan yana koyduğumuzda 'İllallah' yazısı karşımıza çıkıyor. Bunları şimdi nasip olursa vernikleyip, bir ağaca monte edip o şekilde evinin en nadide köşesinde saklayacağım. Zaten zerreden kürreye her an her yerde Cenab-ı Allah var. Ona iman etmişiz, o şekilde inanıyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun her an şah damarımızdan yakın olduğunu biliyoruz. Bu şekilde de karşımıza çıkınca içimiz, itikadımız daha da güçlendi Elhamdülillah, Cenab-ı Hakka ne kadar şükretsek azdır. Sonsuz kere şükürler olsun Rabbimize" dedi. 

Serhat Özşahin
SİNOP 

Etiketler: fındık, Sinop


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