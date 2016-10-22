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Finike-Kaş yolu programa alınıyor

Antalya’nın dört bir yanında yatırım planlamasına alınan yolların müjdesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Finike, Demre, Kaş yolunun fizibilitesinin tüneller hariç tamamlandığı bildirildi.


22 Ekim 2016 18:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uzun zamandır yatırım planlamasına alınması için çaba gösterilen Finike - Demre arasının yeni güzergahın müjdesini verdi. Yeni güzergahta yer alan 7 tünel ile birlikte iki ilçe arası hem kısalacak hem de virajlardan kurtulacak. Bu yolun devamı olarak Kaş’a kadar uzanacak yatırım planına Kaş-Kalkan arası da alındı.

Bu yatırımlarla beraber Antalya-Korkuteli-Söğüt-Çavdır arası 89 kilometrelik yol da programa alınırken, Manavgat ayrımından Akseki 3. bölge hududuna kadar olan kısım da yatırım programına dahil edildi. Yollar hizmete girdikten sonra Türkiye’de en çok kullanılan karayollarından birisi olan Konya - Antalya arası karayolunun tamamı bölünmüş yol haline gelecek. Ayrıca yol üzerinde Antalya sınırları içerisinde yapımı devam eden toplam uzunluğu 21 bin 450 metrelik tüneller bulunuyor. Yüksek standartlarla yapılacak yolla beraber Akdeniz ile İç Anadolu bölgesi arasındaki ulaşımın hızlanması planlanıyor.
Antalya’nın tüm bölgelere ve Dünya’ya daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlaması yatırımların devam edeceğini aktaran Bakan Çavuşoğlu seçimlerde ne vaat edildiyse yerine getirdiklerini Antalya için aralıksız müjdelerinin devam edeceğini belirtti. 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu


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