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Finike'de motosiklet kazası: 1 ölü

Finike'de motosiklet kazası: 1 ölü
Finike'de motosiklet kazası: 1 ölü

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün Finike'nin Turunçova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Karatepe'nin (60) kullandığı motosikletin tekeri, iddiaya göre yol üzerindeki bir çukura girdi. Dengesini kaybeden Karatepe yere düşerken, motosiklet de havaya fırlayarak Karatepe'nin üzerine düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karatepe'yi ambulansla önce Finike Devlet Hastanesine ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karatepe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. 

Aşçılıkla geçimini sağlayan 2 çocuk babası Karatepe'nin cenazesi, bugün memleketi Turunçova'da toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı.  

Suat Metin 

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