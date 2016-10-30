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Finike’de yüzlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü

Antalya’nın Finike ilçesi’nde Cumhuriyetin 93. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne onlarca vatandaş katıldı.

Finikede yüzlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü

30 Ekim 2016 09:04

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Finike’de Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Finike Kaymakamı Mesut Yakuta, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Garnizon Komutanı Personel Yarbay Erol Möngü, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Finike Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu ve Finike İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ile birlikte yüzlerce kişi katıldı.
Finike Şehitler Parkı’nda başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşe Finike Anadolu Lisesi Bandosu da eşlik etti. Türk Bayrakları eşliğinde coşkuyla yürüyen kalabalık 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na ulaştığında ise hep birlikte önce İstiklal Marşı’nı daha sonra da 10 Yıl Marşı’nı söyledi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Finike Kaymakamı Mesut Yakuta ve Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu vatandaşlara Keşkek dağıttı. Finike Belediyesi tarafından yapılan Keşkek dağıtımının ardından kutlama etkinlikleri sona erdi. 

Etiketler: Cumhuriyet yürüyüşü, Finike


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