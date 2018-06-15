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Finlandiya, Faslı saldırganı ömür boyu hapse mahkum etti

Finlandiya mahkemesi, geçtiğimiz yıl iki kadına bıçakla saldırıp öldüren ve 6 kişinin yaralanmasına sebep olan Faslı sığınmacıyı ömür boyu hapse mahkum etti.

Finlandiya, Faslı saldırganı ömür boyu hapse mahkum etti

15 Haziran 2018 15:13

Finlandiya mahkemesi, geçtiğimiz yıl Finlandiya'nın Turku şehrinde bıçaklı saldırıda bulunan Faslı sığınmacıyı ömür boyu hapse mahkum etti. Faslı sığınmacı Abderrahman Bouanane geçtiğimiz sene Turku şehrinde bıçaklı saldırı düzenlemiş, saldırıda iki kadın hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Polis, Bouanane'yi bacağından vurmuş, sonra da gözaltına almıştı. 

Ömür boyu hapis cezasının 12 yıl olduğu Finlandiya'da mahkemenin yaptığı açıklamada, "Varsinais-Suomi Bölge Mahkemesi, bugün Abderrahman Bouanane'ı terörist niyetle iki cinayet işlediği ve 8 kişiyi cinayete teşebbüsten suçlu bularak ömür boyu hapse mahkum etti" ifadeleri yer aldı.
Saldırıları kabul eden Bouanane, kendisini DEAŞ'ın için bir askeri olarak gördüğünü söylerken, DEAŞ saldırıyı üstlenmedi.  

 

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