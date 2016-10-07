Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Finlandiya: 'Rus uçağı hava sahamızı ihlal etti'

Finlandiya: 'Rus uçağı hava sahamızı ihlal etti'

Finlandiya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamayla Finlandiya hava sahasının Rus uçağı tarafından ihlal edildiğini duyurdu.

Finlandiya: Rus uçağı hava sahamızı ihlal etti

07 Ekim 2016 10:42

Dün akşam saatlerinde Finlandiya, Rus SU-27 savaş çağının hava sahasını ihlal ettiği ifade etmiş ancak Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın Fin Körfezi’nde tarafsız bölgede daha önce planlanan eğitim uçuşunu gerçekleştirdiği savunmuştu. Bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden, Finlandiya’dan ikinci bir hava sahası ihlali açıklaması geldi. Finlandiya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Finlandiya hava sahasını Rus uçağı tarafından ihlal edildiğini tespit ettiklerini duyurdu. Baltık Denizi üzerinde Rus hava faaliyetinin oldukça hareketli olduğunu ifade edilen açıklamada, Finlandiyalı yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı belirlendi.

Etiketler: Finlandiya Savunma Bakanlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!