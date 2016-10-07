Dün akşam saatlerinde Finlandiya, Rus SU-27 savaş çağının hava sahasını ihlal ettiği ifade etmiş ancak Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın Fin Körfezi’nde tarafsız bölgede daha önce planlanan eğitim uçuşunu gerçekleştirdiği savunmuştu. Bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden, Finlandiya’dan ikinci bir hava sahası ihlali açıklaması geldi. Finlandiya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Finlandiya hava sahasını Rus uçağı tarafından ihlal edildiğini tespit ettiklerini duyurdu. Baltık Denizi üzerinde Rus hava faaliyetinin oldukça hareketli olduğunu ifade edilen açıklamada, Finlandiyalı yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı belirlendi.