Finlandiya saldırganı tutuklandı

İsveç haber ajansı TT'nin haberine göre, yattığı hastaneden videolink yoluyla ifadesi alınan Abdurrahman Mechkah için görüşme sonrasında tutuklama kararı verildiği öğrenildi. Mechkah'a yardım ettikleri gerekçesiyle üç kişi için de "adam öldürmek ve yaralanmak" suçundan tutuklama talebinde bulunuldu. Diğer 3 sanık hakkında kararın yarın öğleden sonra devam edecek görüşmelerin neticesinde verileceği bildirildi.

Finlandiya'nın Turku kentinde bir kişinin bıçaklı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan, Abdurraman Mechkah'ın 2015 yılının sonlarında Almanya'dan Finlandiya'ya geldiği belirtildi.

Metin Altınışık