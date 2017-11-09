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Finlandiya Ulusal Eğitim Komisyonu Türk okulunu ziyaret edecek

Eğitim alanında dünyada sayılı ülkelerden Finlandiya'nın Ulusal Eğitim Komisyonu Üyesi ve Önceki Müfredat Geliştirme Başkanı Irmeli Halinen 10 Kasım’da Vizyon Koleji’ni ziyaret edecek.

Finlandiya Ulusal Eğitim Komisyonu Türk okulunu ziyaret edecek

09 Kasım 2017 16:05

Eğitim alanında dünyada sayılı ülkelerde Finlandiya’nın Ulusal Eğitim Komisyonu üyesi ve eski Müfredat Geliştirme Başkanı Irmeli Halinen incelemelerde bulunmak üzere 10 Kasım’da Vizyon Koleji’ni ziyaret edecek. Yapılan açıklamada, Finlandiya eğitim otoriteleri Vizyon Kolejine gelip inceleme yapıyor, sistemi öğrenmeye çalışıyor. Finlandiya, TIMMS ve PISA gibi uluslararası sınavlardaki başarılarından sonra bu yıl da tabletli eğitime geçti. Bu dönüşümün önemli isimlerinden eden Finlandiya Eğitim Komisyonu Üyesi Irmeli Halinen, Türkiye’de yapay zeka teknolojilerine ek olarak dijital defter, kalem ve kitabı kullanan Vizyon Koleji’nde incelemelerde bulunarak işbirliği olanaklarını görüşecek.

10 Kasım’da geçekleştirilecek ziyaret kapsamında Halinen, sınıflarda gözlemler yapacak ve öğretmen eğitimi gerçekleştirecek. Ayrıca Irmeli Halinen, 11-12 Kasım’da da ODTÜ, Boğaziçi ve MEF Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği 'Eğitimde Gelecek Kongresi’nde ülkesindeki eğitim başarılarının sırlarını paylaşacak. 

 

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