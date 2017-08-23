Finlandiya’daki bıçaklı saldırganla ilgili yeni gelişme

Finlandiya’nın Turku şehrinde bıçaklı saldırı düzenleyerek 2 kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan Abderrahman Mechkah’ın 2015 yılında Almanya’da yaşadığı ortaya çıktı. Alman Haber Ajansının (DPA) verdiği bilgiye göre, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Abderrahman Mechkah’ın 2015 yılının Kasım ayında Aşağı Saksonya eyaletinde polis tarafından parmak izleri tespit edildi. Mechkah’ın Almanya’da takma isimlerle dolaştığı ve daha öncede Almanya’nın Neuss şehrinde bir kişiyi yaralamaktan suçundan ceza aldığı ifade edildi.

Zanlının, 2016 yılında Dortmund yabancılar dairesinde bilinmeyen bir adreste kaydı olduğu belirlendi. Mechkah’ın Almanya’da herhangi bir iltica başvurusunda ise bulunmadığı belirtildi.

Saldırının ardından yapılan araştırma sonucunda, Mechkah’ın 2016 yılında Finlandiya’ya gelerek sığınma başvurusunda bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.