Fiorentina Kaptanı Davide Astori, otel odasında ölü bulundu | Astori kimdir, neden öldü?

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori, Udinese maçı öncesinde takımın kamp yaptığı otelde, odasında ölü bulundu. Sabah takımın kahvaltıya indiği sırada Astori'nin odasından çıkmaması üzerine şüphelenen takım yetkilileri, otel görevlilerinin kapıyı açması üzerine şoka uğradı. Otel odasında Astori'nin cansız bedeninin bulunması üzerine, polis soruşturma başlatırken, ilk bulgulara göre 31 yaşındaki oyuncunun uykusunda kalp dolaşım sisteminin durduğu iddia edildi. Yaşanan bu gelişme nedeniyle Udinese-Fiorentina maçının yanı sıra, bu futbolcunun uzun yıllar formasını giydiği Cagliari'nin Genoa ile oynayacağı karşılaşma da ertelendi.

Davide Astori kimdir?

İtalyan oyuncu Davide Astori, 7 Ocak 1987 yılında İtalya'nın San Giovanni Bianco bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Mila'ın altyapısında başlayan İtalyan futbolcu Astori, Pontisola, AS Pizzighettone, Cremonese, Milan, Cagliari, Roma formaları giydi. Astori; son olarak Fiorentina takımında oynuyordu.