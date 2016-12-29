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Firari cinayet hükümlüsünü ayak izi yakalattı

Edirne Kapalı Cezaevi'nden firar eden 'kasten adam öldürmek' suçundan hükümlü bir şahıs, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ayak izinden yola çıkarak gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu yakalandı.


29 Aralık 2016 17:05

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de 6 yıl önce bir çorbacıda çıkan kavgada, arkadaşı Adnan Tekdağ'ı (29) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kurtuluş K. (22), cezasını çektiği Edirne Açık Cezaevi'nden firar etti.

Zanlının, Eskişehir'in Aşağısöğütönü Mahalesi'nde olduğunu tespit eden polis ekipleri, Kurtuluş K.'nın bir apartmanın bodrumunda saklandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak operasyon başlattı. Polis ekiplerinin geldiğini fark ederek saklandığı yerden kaçan şüpheli, karda bıraktığı ayak izlerini takip eden emniyet güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

Selim Kuşcu

Etiketler: ayak izi, Edirne Kapalı Cezaevi, firari cinayet hükümlüsü


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