Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de 6 yıl önce bir çorbacıda çıkan kavgada, arkadaşı Adnan Tekdağ'ı (29) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kurtuluş K. (22), cezasını çektiği Edirne Açık Cezaevi'nden firar etti.

Zanlının, Eskişehir'in Aşağısöğütönü Mahalesi'nde olduğunu tespit eden polis ekipleri, Kurtuluş K.'nın bir apartmanın bodrumunda saklandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak operasyon başlattı. Polis ekiplerinin geldiğini fark ederek saklandığı yerden kaçan şüpheli, karda bıraktığı ayak izlerini takip eden emniyet güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Selim Kuşcu