Edinilen bilgiye göre olay, 15 Aralık 2014 günü Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem D., Mustafa K., Murat O. ve Ayhan A.’nın içinde bulunduğu 01 CYP 89 plakalı otomobil galerinin arka tarafına park edildikten sonra, şahıslar husumetli olduğu kişilerle karşılaştı. İki grubun da silahlarına sarılmasıyla çatışma çıktı.

Otomobilden inen 2 kişi galerinin içine kaçarken, diğer 2 kişi gruba karşılık verdi. Silahlı grup, Mustafa K. ile Ekrem D.’yi yaraladıktan sonra bu kez galerinin içine kaçan Ayhan A. ile Murat O.’nun yanına gitti. Burada Ayhan A. ve Murat O.’yu da silahla yaralayan şahıslar, otomobile binip kaçtı. Oto galeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

112 görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayda vurularak yaralanan ve otomobil ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Avcı, hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada A.A.'yı yakalayıp adliyeye sevk etti. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis olaya karışan Kenan A.'nın ise 3 yıldan beri sahte kimlikle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşadığını belirledi. Adana'dan Şanlıurfa'ya giden cinayet bürosu ekipleri, Kenan A.'yı eve düzenlediği baskınla yakaladı. Üzerinde Faruk Pak adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Kenan A., silahla adam öldürmek ve evrakta sahtecilik suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Keçe

