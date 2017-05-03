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Firari FETÖ sanığı polisten kaçarken balkondan düşerek öldü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik dava kapsamında yargılanan firari sanık Gültekin Polat, gözaltına almaya gelen polislerden kaçarken evin balkonundan düşerek öldü.

Firari FETÖ sanığı polisten kaçarken balkondan düşerek öldü

03 Mayıs 2017 16:37

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan firari sanık Gültekin Polat’ın (41), bir süre önce Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesine taşındığını tespit eden Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese giderek zanlıyı gözaltına almak istedi. Polislerin geldiğini gören Polat, evin üçüncü katındaki penceresinden yandaki apartmanın balkonuna geçti. Ardından polisten kaçmaya çalışan Gültekin Polat, diğer apartmanın balkonuna geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton alana düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti. Polat burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Firari durumda olan Polat'ın, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde il yöneticilerinin de bulunduğu 29'u tutuklu 67 kişinin yargılandığı davadan aranması bulunuyordu.

Firari sanık Gültekin Polat’ın, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın iddianamesinde, KHK ile kapatılan derneklere üyeliği bulunduğu, örgütün sözde bölge imamları arasında olduğu yer alıyordu.
Yapılan otopsinin ardından Gültekin Polat, Pamukkale ilçesinde toprağa verildi. Polisin evde yaptığı arama çalışmaları devam ediyor. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Denizli, fetö, firari fetöcü


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