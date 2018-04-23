Firari FETÖ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil Hazar ve eşi Zeynep Hazar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 9 aydır firari olan karı kocanın farklı adreslerde ikamet ettiklerini tespit ederek eş zamanlı operasyon düzenledi. Beşkavaklar Mahallesi ve Tabaklar Mahallesi’nde bulunan evlere yapılan operasyonda Halil ve Zeynep Hazar gözaltına alındı. Şahısların üzerilerinde yapılan aramalarda sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelisi çift, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Faruk Çidem