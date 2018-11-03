Firari FETÖ şüphelisi polis ve eşi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, başpolis Özcan Keskinli ve eşi Yeliz Keskinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda Düzce'de oldukları tespit edilen şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirilen Özcan ve Yeliz Keskinli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, şüphelilerin örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları öğrenildi.

Faruk Çidem

