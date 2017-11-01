Firari FETÖ'cü Adil Öksüz hakkında yeni iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün yöneticisi konumundaki Ahmet Kurucan, Harun Tokak, İsmet Aksoy, Murat Karabulut, Mustafa Özcan, Sait Aksoy, Süleyman Tiftik ve Şerif Ali Tekalan ile darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde olduğu belirlenen firari sanık Adil Öksüz hakkında yeni iddianame düzenledi. İddianame, Adil Öksüz dışındaki 8 şüphelinin zaten sanığı olduğu, FETÖ çatı davası ile birleştirilmesi için Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Devam eden FETÖ çatı davasında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 kişi sanık olarak yer alıyor. İddianamenin kabulü ve davaların birleştirilmesi halinde Adil Öksüz de dosya kapsamında sanıklara eklenecek ve davanın sanık sayısı 74 olacak.

2 sayfadan oluşan iddianamede, 9 şüpheli hakkında, FETÖ/PDY’nin üyesi ve yöneticileri arasında yer aldıkları, bylock’u aktif şekilde kullandıkları bilgisi yer aldı.